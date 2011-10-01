Microsoft выпустила Windows Feature Experience Pack 120.2212.1070.0 для инсайдеров в Beta Channel
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 14:54
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Microsoft тестирует новый процесс предоставления своим клиентам улучшений новых функций, помимо крупных обновлений функций Windows 10. С помощью Windows Feature Experience Pack Microsoft может улучшить определенные функции и возможности, которые теперь разрабатываются независимо от ОС. В настоящее время таким образом разрабатывается только ограниченное количество функций, поэтому Microsoft начинает очень ограниченно. Протестировав этот процесс сначала с инсайдерами Windows, Microsoft надеется расширить сферу применения и частоту выпусков в будущем. В конечном итоге обновления Windows Feature Experience Pack будут включены в уже существующий процесс обслуживания Windows 10 и доставлены клиентам через Центр обновления Windows.
Сегодня Microsoft выпускает Windows Feature Experience Pack 120.2212.1070.0 в Beta Channel. Это обновление включает следующие улучшения:
• Основываясь на отзывах инсайдеров, теперь вы можете использовать встроенный опыт обрезки экрана в Windows (WIN + SHIFT + S), чтобы создать фрагмент вашего экрана и вставить его прямо в папку по вашему выбору в проводнике, чтобы сохранить снимок экрана там. Попробуй это сделать!;
• Использование сенсорной клавиатуры в портретном положении на сенсорном устройстве 2-в-1 теперь поддерживает режим разделенной клавиатуры;
Обновления Windows Feature Experience Pack будут доставляться инсайдерам через Центр обновления Windows точно так же, как сборки и накопительные обновления. Инсайдеры Windows в Beta Channel могут перейти в Настройки> Обновление и безопасность> Центр обновления Windows и проверить наличие обновлений, чтобы получить обновление Windows Feature Experience Pack. Обратите внимание, что для получения этого обновления инсайдерам в Beta Channel необходимо будет установить сборку 20H2 19042.662. Инсайдеры должны будут перезагрузиться, чтобы включить вышеупомянутые улучшения, и могут проверить свою версию Windows Feature Experience Pack, перейдя в Настройки> Система> О программе.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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