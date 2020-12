Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.662 и 19042.662 (KB4586853).Вот полный список исправлений и улучшений:• Microsoft обновила диалоговое окно «О программе» в Internet Explorer, чтобы использовать стандартное современное диалоговое окно;• Исправлена проблема, из-за которой диктор переставал отвечать на запросы после разблокировки устройства, если диктор использовался до того, как вы заблокировали устройство;• Исправлена проблема, из-за которой локальные группы учетных записей не отображались на локализованном языке даже после развертывания языкового пакета;• Исправлена проблема, из-за которой пользователь не мог найти некоторые консоли Microsoft Xbox на устройстве Windows;• Исправлена проблема, которая отображала черный экран для пользователей Windows Virtual Desktop (WVD) при попытке входа в систему;• Исправлена проблема с некоторым API COM, который вызывал утечку памяти;• Исправлена проблема, из-за которой не отображались элементы управления приложения Microsoft Xbox Game Bar на поддерживаемых мониторах. Эта проблема возникала в некоторых играх Microsoft DirectX® 9.0 (DX9), которые работали с включенной Variable Refresh Rate на этих мониторах;• Исправлена проблема, из-за которой сенсорная клавиатура не открывалась в приложениях Universal Windows Platform (UWP) при подключении USB-устройств;• Исправлена проблема с концентраторами USB 3.0. Устройство, подключенное к концентратору, могло перестать работать, когда вы переводили устройство в спящий режим или перезагружали его;• Исправлена проблема, из-за которой сенсорная клавиатура обрезалась при использовании Remote Desktop Connection на устройстве с другим разрешением экрана;• Исправлена проблема с чрезмерным сетевым трафиком, которая возникала, когда вы использовали диалоговое окно «Открыть файл» в проводнике и переходили к общей папке, в которой доступна функция «Предыдущая версия»;• Исправлена проблема, из-за которой функция ImmGetCompositionString () возвращала Hiragana полной ширины при использовании Microsoft Input Method Editor (IME) для японского языка вместо возврата Katakana половинной ширины;• Исправлена проблема, которая не позволяла функционировать элементам списка переходов. Это происходило, когда вы создавали их с помощью API Windows Runtime (WinRT) Windows.UI.StartScreen для настольных приложений, упакованных в формате MSIX;• Исправлена проблема, из-за которой приложения не получали события нажатия клавиш Shift и Ctrl при использовании Input Method Editors (IME) Bopomofo, Changjie или Quick;• Исправлена проблема, которая случайным образом изменяла фокус ввода элементов управления редактированием при использовании Japanese IME или Chinese Traditional IME;• Исправлена проблема, из-за которой вы не могли войти на некоторые серверы. Это происходило, когда вы включали групповую политику, которая заставляла запуск компьютерной сессии быть интерактивным;• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось установить обои рабочего стола в соответствии с настройками GPO, когда вы указывали локальный фон как сплошной цвет;• Исправлена проблема с Microsoft Pinyin IME, которая неожиданно закрывала панель кандидатов при вводе некоторых фраз;• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось отправить событие нажатия клавиши Shift в приложение при использовании Japanese IME;• Исправлена проблема, из-за которой Kaomoji некорректно отображался на панели эмоджи;• Исправлена проблема, из-за которой сенсорная клавиатура нестабильна в приложении Почта;• Исправлена проблема, которая вводила неожиданные символы, такие как Hiragana половинной ширины, при вводе пароля, когда IME находился в режиме ввода Kana;• Исправлена проблема, из-за которой могло не произойти сопряжение некоторых MIDI-устройств, подключающихся с помощью Bluetooth Low Energy (LE);• Исправлена проблема времени выполнения, из-за которой Visual Basic 6.0 (VB6) прекращал работу, когда повторяющиеся сообщения Windows отправлялись в WindowProc ();• Исправлена проблема, которая генерировала ошибку 0x57, когда команда wecutil ss / c: использовалась для обновления подписки на Event Forwarding;• Исправлена проблема, которая приводила к сбою приложений при вызове API LookupAccountSid (). Это происходило после переноса учетных записей в новый домен, имя которого короче, чем имя предыдущего домена;• Исправлена проблема, из-за которой загрузка политики целостности кода приводила к утечке большого объема памяти в PowerShell;• Исправлена проблема, из-за которой система переставала работать во время запуска. Это происходило, когда для политики CrashOnAuditFail задано значение 1 и включен аудит аргументов командной строки;• Исправлена проблема, из-за которой система переставала работать во время запуска. Это происходило, когда для политики CrashOnAuditFail задано значение 1 и включен аудит аргументов командной строки;• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось освободить невыгружаемый пул системы и требовалась перезагрузка системы. Это происходит при запуске 32-битных приложений с включенным режимом Federal Information Processing Standard (FIPS);• Исправлена проблема, которая могла препятствовать установке обновлений и генерировать ошибку «E_UNEXPECTED»;• Исправлена проблема, которая приводила к сбою функциональности «Я забыл свой пин-код» на экране блокировки. Этот сбой возникал, если пользователь входил в систему, используя имя пользователя и пароль, и включены параметры политики DontDisplayLastUserName или HideFastUserSwitching;• Исправлена проблема, которая препятствовала доступу к Azure Active Directory (AD) с помощью браузера Google Chrome из-за ошибки политики Conditional Access;• Microsoft улучшила визуальное качество гарнитур Windows Mixed Reality, работающих в режиме более низкого разрешения;• Microsoft расширила поддержку Microsoft Defender for Endpoint на новые регионы;• Microsoft включила новую аппаратно-принудительную функцию защиты стека под названием shadow stacks на поддерживаемом оборудовании. Это обновление позволяет приложениям выбирать защиту теневого стека в пользовательском режиме, что помогает укрепить целостность обратного потока управления и предотвращает атаки, основанные на обратном программировании;• Исправлена проблема в среде выполнения Microsoft Remote Procedure Call (RPC), из-за которой служба Distributed File System Replication (DFSR) перестала отвечать на запросы. Эта проблема создавала события журнала для DFS Replication (5014), RPC (1726) и отсутствия повторного подключения (5004) для тайм-аута по умолчанию, равного 24 часам, без репликации;• Microsoft добавила сенсорную клавиатуру в список разрешенных приложений, и теперь она работает в режиме назначенного доступа в нескольких приложениях;• Исправлена проблема, которая не позволяла приложению PDF24 версии 9.1.1 открывать файлы .txt;• Исправлена проблема, которая в некоторых случаях могла вызвать утечку памяти невыгружаемого пула;• Исправлена проблема, из-за которой приложение, которое было заблокировано от гидратации файлов, могло продолжить гидратирование файлов в некоторых случаях;• Исправлена проблема, которая могла вызвать утечку памяти в bindflt.sys при копировании файлов в сценарии контейнера;• Исправлена проблема с Active Directory Certificate Services (AD CS), которые не могли отправить журналы Certificate Transparency (CT), когда они включены;• Исправлена проблема, при которой проверка кластера проверяла внутренние коммутаторы, которые не предназначены для использования кластера и повторного обмена данными;• Исправлена проблема, которая вызывала ошибку остановки 0x27 при попытке входа на устройство, которое не находилось в домене, с использованием учетных данных для устройства, которое находилось в домене;Узнать другие подробности можно здесь