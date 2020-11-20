Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 88.0.705.9
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 03:08
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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 88.0.705.9. Это последняя сборка для версии 88, и это то, что скоро выйдет в бета-версию, плюс-минус еще один или два небольших патча. Microsoft также рада объявить об общедоступности WebView2 для .NET, а также фиксированной модели распространения WebView2: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/11/20/announcing-general-availability-of-microsoft-edge-webview2-for-net-and-fixed-version-distribution-mode/.
Добавлены функции:
• Улучшено меню «История»: теперь рядом с адресной строкой отображается иконка, отображаются все вкладки, доступные в недавно закрытых окнах, а также возможность закрепления в виде боковой панели, как в недавно улучшенном меню «Избранное». Подробнее см. https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/improvements-to-history-in-microsoft-edge/m-p/1896552;
• Добавлена возможность для Edge генерировать новые пароли;
• Добавлена возможность копирования и редактирования паролей, хранящихся в браузере;
• Добавьте возможности сравнения цен во всплывающее окно купонов;
• Добавлена поддержка «Картинка в картинке» в Mac OS. Поддержка на других устройствах появится позже;
• Завершено развертывание боковой панели поиска;
• Включено создание текстовых заметок в PDF-файлах на платформах, отличных от Windows;
• Добавлена новая политика управления для разрешения вертикальных вкладок. Обратите внимание, что обновления административных шаблонов или документации могут быть недоступны;
• Улучшен макет настроек файлов cookie и разрешений для сайтов;
• Добавлена политика управления в Mac OS, чтобы переопределить политику обновления, обычно используемую в этой ОС. Обратите внимание, что обновления административных шаблонов или документации могут быть недоступны;
• Включена поддержка политик управления, позволяющих разрешить устаревшие протоколы TLS в Web RTC, задать список запрещенных типов принтера и изменить поведение перенаправления в интрасеть с Chromium;
Улучшена надежность:
• Исправлен сбой при запуске на Mac с сообщением об ошибке «AlertNotificationService не может быть открыт из-за проблемы»;
• Исправлен сбой при переходе на разные веб-сайты, когда установлены некоторые расширения;
• Исправлен сбой при использовании предложений Pinterest в коллекциях;
• Исправлена проблема, из-за которой при нажатии на меню «…» внутри коллекции иногда происходил сбой панели «Коллекции»;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайты иногда не могли войти в систему с ошибкой ERR_SSL_CLIENT_AUTH_CERT_NEEDED после перезагрузки устройства;
Изменено поведение:
• Изменены всплывающие окна избранных папок на панели избранного: они больше не закрываются при открытии избранного на новой вкладке;
• Исправлена проблема, из-за которой потоковая передача музыки из Spotify, установленная как приложение/PWA, иногда не выполнялась;
• Исправлена проблема, из-за которой иконки расширений нельзя было перемещать между адресной строкой и меню «…», потому что соответствующий параметр контекстного меню неактивен;
• Исправлена проблема, из-за которой окно поиска на странице новой вкладки иногда не работало после перехода в полноэкранный режим;
• Исправлена проблема, из-за которой предложения автозаполнения не появлялись на веб-страницах там, где они должны были быть;
• Исправлена проблема, из-за которой аннотации в веб-захвате иногда непреднамеренно стирались;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые функции коллекций были недоступны, если масштаб панели превышал определенный уровень;
• Исправлена проблема, из-за которой текстовые заметки в PDF-файле, предназначенном только для чтения, были недоступны;
• Устарели политики управления для настроек плагинов по умолчанию, плагинов, разрешенных для URL-адресов, плагинов, заблокированных для URL-адресов, и «Запускать весь Flash в разрешенном режиме» из-за приближающегося прекращения поддержки Flash;
Известные проблемы:
• Кнопка новой вкладки иногда размещается неправильно после закрытия вкладки. Она все еще должна быть функциональна;
• Некоторые расширения, такие как расширение Microsoft Editor, не работают в Linux. Как только они устанавливаются, происходит их сбой и отключение. В настоящее время Microsoft исследует эту проблему;
• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемой, когда немедленно происходит сбой всех вкладок и расширений с ошибкой STATUS_INVALID_IMAGE_HASH. Наиболее распространенной причиной этой ошибки является устаревшее программное обеспечение безопасности или антивирусное программное обеспечение от таких поставщиков, как Symantec, и в этих случаях обновление этого программного обеспечения исправит ее;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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