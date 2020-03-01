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Пользователи Microsoft Edge Canary теперь могут группировать вкладки

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:00
  • Просмотров: 70
Пользователи Microsoft Edge Canary теперь могут группировать вкладки

Последняя версия Microsoft Edge Canary (89.0.722.0) получила функции для группировки вкладок.



Как включить опцию сворачивания групп вкладок в Microsoft Edge

1. Запустите браузер Edge.
2. Посетите edge://flags.
3. Включите следующие флаги и перезагрузите браузер:

• Tab Groups;
• Tab Groups Collapse;



Как свернуть группу вкладок в Microsoft Edge

1. Если вы еще не создали свою первую группу вкладок в Edge, щелкните на вкладке правой кнопкой мыши и выберите «Добавить эту вкладку в новую группу». Снова щелкните правой кнопкой мыши вторую вкладку и выберите «Добавить вкладку в группу».
2. Щелкните правой кнопкой мыши на иконке заголовка, дайте имя и выберите определенный цвет из серого, синего, красного, желтого, зеленого, розового, фиолетового и голубого. Присвоение различных имен и цветов упрощает идентификацию групп в дальнейшем. Таким образом, вы можете создать несколько групп.
3. Теперь, когда вы нажимаете на ярлык или иконку группы вкладок, они сворачиваются, при повторном нажатии на иконку они раскрываются, чтобы отобразить вкладки в группе.


Нажмите на изображение для демонстрации


Как автоматически создавать группы вкладок

1. Посетите edge://flags.
2. Включите флаги Tab Groups и Tab Groups Auto-Create.
3. Перезагрузите браузер.

Как увидеть автоматическое создание групп вкладок в Edge

1. Откройте веб-сайт;
2. Щелкните правой кнопкой мыши на ссылке и выберите «Открыть ее (ссылку) в новой вкладке».


Нажмите на изображение для демонстрации


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
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