Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.685
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:33
- Просмотров: 156
Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.685 (KB4592438).
Вот полный список исправлений и улучшений:
• Устраняет уязвимость системы безопасности, не позволяя приложениям, работающим под учетной записью SYSTEM, печатать на порты «FILE:». Чтобы решить эту проблему в будущем, убедитесь, что ваши приложения или службы работают от имени определенного пользователя или учетной записи службы;
• Есть обновления безопасности для Microsoft Edge Legacy, Microsoft Graphics Component, Windows Media, Windows Fundamentals и Windows Virtualization;
Узнать список исправлений других версий Windows 10 можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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