Microsoft больше не будет поддерживать Windows 10 версии 1903
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:34
- Просмотров: 77
Компания Microsoft больше не будет поддерживать Windows 10 версии 1903.
Вот официальное заявление компании на странице поддержки:
Windows 10 версии 1903 достигла конца обслуживания по состоянию на этот релиз, датированный 8 декабря 2020 года. Чтобы продолжить получать обновления безопасности и качества, Microsoft рекомендует обновить Windows 10 до последней версии. Если вы хотите выполнить обновление до Windows 10 версии 1909, необходимо использовать пакет активации KB4517245 (EKB). Использование EKB ускоряет и упрощает обновление и требует однократной перезагрузки. Дополнительные сведения см. в статье «Параметры доставки Windows 10 версии 1909».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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