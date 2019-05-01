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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 89.0.723.0

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 01:03
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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 89.0.723.0

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 89.0.723.0.

Добавлены функции:

• Добавлена возможность запуска сканирования по требованию на предмет утечки паролей со страницы настроек паролей;
• Добавлено разрешение веб-сайта для файлов cookie и данных сайта для предварительной загрузки веб-сайтов;
• Добавлена возможность открытия загруженных PDF-файлов в программе чтения PDF-файлов по умолчанию вместо Edge;
• Добавлена информация о сочетаниях клавиш на странице настроек общего доступа, копирования и вставки;
• Включена работа из Chromium, чтобы уменьшить расход заряда батареи за счет фоновых вкладок;
• Включена поддержка политик управления из Chromium для печати разрешенных фоновых графических режимов и печати фоновой графики по умолчанию;

Улучшена надежность:

• Исправлена проблема, когда Edge не запускался и вместо этого выдавал ошибку о том, что «конфигурация бок о бок недействительна»;
• Исправлен сбой при запуске в Linux;
• Исправлен сбой при завершении работы, когда браузер быстро закрывался после создания новой вкладки;
• Исправлен сбой при выключении;
• Исправлен сбой при использовании вертикальных вкладок;
• Исправлена проблема, из-за которой повторное открытие ранее закрытой вкладки режима IE иногда приводило к сбою браузера;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема, из-за которой в полосе вкладок была невидимая или недоступная для выбора вкладка;
• Исправлена проблема, из-за которой иконка меню «…» направлялась вертикально, а не горизонтально;
• Исправлена проблема, из-за которой щелчок средней кнопкой мыши по папке в меню «Избранное» не открывал все ее содержимое на новых вкладках;
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие на кнопку меню «Избранное» или меню «История» при открытом меню не закрывало меню;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые разрешения веб-сайта в разделе «Настройки» были пустыми;
• Исправлена проблема, из-за которой в разделе «Настройки» не работала кнопка управления принтерами;
• Исправлена проблема, из-за которой автозаполнение иногда предлагало старые или устаревшие пароли для веб-сайтов;
• Исправлена проблема, из-за которой изменение размера окна после получения веб-захвата иногда приводило к тому, что части захвата не могли быть аннотированы;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-страницы на определенных языках не отображали предложение перевести их на язык пользователя по умолчанию;
• Исправлена проблема, из-за которой такие функции, как масштабирование или щелчок правой кнопкой мыши, иногда не работали должным образом в Immersive Reader;
• Исправлена проблема, из-за которой чтение вслух иногда не отображало никаких вариантов выбора в выпадающем меню параметров голоса;
• Исправлена проблема, из-за которой размер видео, отображаемых на экране только частично, иногда изменялся, а не обрезался;
• Исправлена проблема, из-за которой при вставке текста в заголовок коллекции вместо этого создавалась текстовая заметка;
• Исправлена проблема, из-за которой добавление информации о сравнении цен из всплывающего окна покупок в коллекцию иногда не удавалось;
• Исправлена проблема, из-за которой обновления Edge иногда занимали много времени;
• Исправлена проблема, из-за которой обновление Edge иногда приводило к тому, что приложения, установленные как веб-сайты, теряли иконки ярлыков на панели задач;
• Исправлена проблема, из-за которой отображалось предупреждение об утечке сохраненного пароля, даже если утечка пароля не обнаружена;
• Исправлена проблема, из-за которой управление работой или учебой на панели задач Windows иногда приводило к появлению нескольких ярлыков Edge на панели задач;
• Исправлена проблема, из-за которой перемещение окна на другой монитор иногда приводило к тому, что вкладки режима IE имели неправильный размер;

Известные проблемы:

• Некоторые расширения, такие как расширение Microsoft Editor, не работают в Linux. Как только они устанавливаются, происходит их сбой и отключение. В настоящее время Microsoft исследует эту проблему;
• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемой, когда немедленно происходит сбой всех вкладок и расширений с ошибкой STATUS_INVALID_IMAGE_HASH. Наиболее распространенной причиной этой ошибки является устаревшее программное обеспечение безопасности или антивирусное программное обеспечение от таких поставщиков, как Symantec, и в этих случаях обновление этого программного обеспечения исправит ее;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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