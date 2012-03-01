Microsoft Edge Build 87.0.664.55 теперь имеет функцию «Поиск на боковой панели»

Microsoft Edge Build 87.0.664.55 получил функцию «Поиск на боковой панели».В частности, эта функция может быть полезна для таких вещей, как определения, веб-ссылки, изображения, видео. По сравнению с функцией «Спросить Cortana» в устаревшей версии Edge, вы также получаете вертикальные изображения и видео, которые показывают лучшие результаты, связанные с выделенным словом или фразой. Вы также можете вызвать функцию с помощью CTRL + Shift + E, не нажимая, в качестве альтернативного сочетания клавиш.Важно отметить, что поиск на боковой панели постоянно выполняется на вкладке, на которой он был открыт. Вы получите возможность закрыть панель (с помощью «X») или найти дополнительную информацию, относящуюся к другим словам, с помощью окна поиска в Bing. Вы также можете использовать кнопку «Открыть в новой вкладке», которая открывает веб-результаты в новой вкладке.