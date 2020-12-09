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Microsoft анонсировала функцию «Спящие вкладки» для Microsoft Edge Beta Build 88

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 15:27
  • Просмотров: 192

Компания Microsoft анонсировала функцию «Спящие вкладки» для Microsoft Edge Beta Build 88.





По заявлению Microsoft, эта функция помогает обеспечить браузеру Edge производительность мирового класса. Пользователи также должны видеть лучшую скорость и отзывчивость. Если быть более точным, использование памяти можно уменьшить в среднем на 32%. Время автономной работы также увеличивается, так как вкладка в спящем режиме использует в среднем на 37% меньше ресурсов процессора, чем вкладка без режима сна.

Вот несколько других обновлений:

• Добавлена возможность перевода вкладок в спящий режим после 5 минут бездействия;
• Групповые политики для управления спящими вкладками (для ИТ-администраторов);
• Улучшена визуальная обработка, чтобы четко показать, какие вкладки спят, не отвлекая от текущей задачи;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
blogs.windows.com
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