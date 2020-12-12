Microsoft анонсировала Project Reunion Preview 0.1.0
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- Категория: Windows 10
- Дата: 12-12-2020, 15:18
- Просмотров: 513
Компания Microsoft анонсировала Project Reunion Preview 0.1.0.
На Build 2020 Microsoft анонсировала Project Reunion, новый проект, упрощающий разработку приложений для платформы Windows 10. Project Reunion объединяет доступ к существующим API-интерфейсам Win32 (legacy API Windows) и UWP (Universal Windows Platform) и делает их доступными независимо от ОС с помощью таких инструментов, как NuGet. Приложения, созданные с использованием компонентов Project Reunion, могут работать на всех версиях и устройствах Windows 10.
Эта ограниченная предварительная версия закладывает основу для распространения среды выполнения Project Reunion и включает в себя часть работы, которую Microsoft проделала для создания системы, которая гарантирует, что ваши приложения могут использовать API Project Reunion. Еще многое предстоит сделать, чтобы унифицировать платформу, добавить больше функциональных возможностей, таких как API Windowing and Storage, которые будут выпущены в ближайшие месяцы, а также выполнить настройку производительности. Более подробную дорожную карту Microsoft опубликует в новом, 2021 году.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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