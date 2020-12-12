Microsoft Edge Canary получил новую функцию персонализации
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- Категория: Windows 10
- Дата: 12-12-2020, 19:10
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Сборка Microsoft Edge Canary Build 89.0.731.0 добавляет новую функцию персонализации, которая позволяет пользователям применять кастомные акцетные цвета к теме браузера. Эта функция в настоящее время скрыта под экспериментальным флагом и должна быть включена, чтобы появиться в настройках.
При переходе в edge://flags и включении флага «edge-color-theme-picker» в раздел «Внешний вид» добавляется параметр «Акцентный цвет». Опция позволяет пользователям выбирать из 15 доступных цветов. Эти акцентные цвета применяются к строке заголовка, панели инструментов и странице новой вкладки.
Опция акцентного цвета отличается от сторонних тем, которые можно загрузить из магазина надстроек Edge или других магазинов. В то время как иконки панели инструментов также адаптируются к акцетным цветам, чтобы соответствовать теме и обеспечивать достаточный контраст, контекстные меню по-прежнему соответствуют теме браузера и не меняются в зависимости от выбранного акцентного цвета. Кастомные цвета можно отключить с помощью кнопки «Удалить» прямо под палитрой.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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