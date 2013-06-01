Приложение «Настройки» Windows 10 получит новые функции

Приложение «Настройки» Windows 10 получит несколько новых функций.Microsoft работает над добавлением функции под названием «Рекомендации по очистке пользователя» в настройки Storage Sense. Согласно скриншоту, опубликованному «Albacore», эта настройка сообщит вам, какие файлы вам нужно очистить. Ненужные файлы, синхронизируемые с облаком, также можно очистить.Microsoft внесёт еще одно примечательное изменение в приложение «Настройки» Windows 10. На странице настроек панели задач скоро появится переключатель для кнопки «Просмотр задач», которая в настоящее время доступна в контекстном меню панели задач Windows 10. Это также означает, что вы не сможете легко включить кнопку просмотра задач, щелкнув правой кнопкой мыши на панели задач, поскольку эта опция скоро переместится в приложение «Настройки».Другим изменением являются новые графики использования батареи, которые появятся в Windows в следующем году.Также Microsoft работает над настройками камеры в приложении «Настройки».Ещё пользователь под ником «Albacore» нашёл несколько новых настроек в разделе «Журнал действий».Последним изменением является функция архивации приложений, которая скрыта в сборке 21277.