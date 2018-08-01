Сборка Windows 10 Build 21277 на видео

Ресурс Windows Central снял обзор сборки Windows 10 Build 21277. Среди новых возможностей можно отметить предварительную версию эмуляции х64 для компьютеров с ARM, поддержку Emoji 12.1 и 13.0 и многое другое.Если брать другие изменения, то сборка получила множество исправлений и известных проблем.