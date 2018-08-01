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Сборка Windows 10 Build 21277 на видео

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:51
  • Просмотров: 7

Ресурс Windows Central снял обзор сборки Windows 10 Build 21277. Среди новых возможностей можно отметить предварительную версию эмуляции х64 для компьютеров с ARM, поддержку Emoji 12.1 и 13.0 и многое другое.



Если брать другие изменения, то сборка получила множество исправлений и известных проблем.
Илья Источник:
windowscentral.com
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