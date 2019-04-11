Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 89.0.731.0
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:18
- Просмотров: 97
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 89.0.731.0. Это будет последний запланированный релиз для Dev, Beta и Stable в этом году, хотя при необходимости Microsoft может публиковать небольшие исправления, а Canary продолжит работу в праздничные дни. Для получения более подробной информации см. https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/a-few-updates-from-the-microsoft-edge-team/m-p/1977784.
• Во-первых, для пользователей Canary на Mac, которые задавались вопросом, когда они получат поддержку новых чипов ARM от Apple, ответ будет скоро! Microsoft планирует начать поддержку сборок Canary позже на этой неделе, поэтому ищите новые сборки, которые будут доступны по адресу https://www.microsoftedgeinsider.com/download;
• Далее, для тех, кому интересно, в чем суть новых функций покупок, у Microsoft есть хороший обзор: https://techcommunity.microsoft.com/t5/bing-blog/holiday-shopping-with-microsoft-bing-and-microsoft-edge/ba-p/1964612;
• Для разработчиков расширений (и пользователей) в магазине расширений появятся интересные изменения. Ознакомьтесь с ними здесь, а также зарегистрируйтесь на веб-семинар, который поможет вам узнать больше о переносе ваших расширений в Microsoft Edge: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/recent-and-upcoming-changes-to-the-microsoft-edge-add-ons-store/m-p/1992030;
• Наконец, партнеры по команде Authenticator усердно работали над предоставлением возможностей автозаполнения для мобильных сборок, и они, наконец, готовы поделиться с вами тем, над чем они работали! Это также отличный способ синхронизировать пароли между настольным компьютером и мобильным устройством, и вы можете узнать больше здесь: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/now-autofill-your-saved-passwords-from-microsoft-edge-on-your/m-p/1990161;
Добавлены функции:
• Добавлен индикатор, показывающий, что вкладка отключена из-за отключения звука базовой системы;
• В раздел «Настройки» добавлена возможность отключения загрузки обновлений Edge через лимитированные соединения. Обратите внимание, что в настоящее время это доступно только в Windows 10;
• Добавлена настройка для отключения точки входа F12 в Dev Tools;
• Добавлена поддержка принудительного переноса всплывающих окон на новые вкладки в режиме киоска;
• Включена поддержка политик управления из Chromium для включения базовой аутентификации через HTTP, а Target Blank подразумевает отсутствие открывателя;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема, из-за которой Edge не открывался;
• Исправлена проблема, из-за которой Edge не завершал работу должным образом или не устанавливал обновления, если были установлены некоторые расширения;
• Исправлена проблема, из-за которой поиск со страницы новой вкладки иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлен сбой при загрузке файлов;
• Исправлен сбой на Mac при проверке обновлений;
• Исправлена проблема на Mac, из-за которой закрытие всплывающего меню иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда происходил сбой воспроизведения мультимедиа Dolby Vision на Netflix с ошибкой D7361-1253;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда не удавалось открыть страницу в Immersive Reader;
• Исправлена проблема, из-за которой Pinning Wizard не открывался;
Изменено поведение:
• В Shy UI добавлена задержка между тем, когда мышь покидает его, и когда он исчезает;
• Исправлена проблема, из-за которой элементы не могли быть добавлены в коллекции при использовании Immersive Reader;
• Исправлена проблема, из-за которой закрытие вкладки иногда приводило к разрыву между остальными вкладками и кнопкой новой вкладки;
• Исправлена проблема на Mac, из-за которой Edge иногда занимал экран при отображении уведомления об обновлении;
• Исправлена ошибка, из-за которой опция всегда переводить страницу иногда не работала;
• Исправлена проблема, из-за которой при выборе пароля во всплывающем окне автозаполнения иногда в поле вводился неправильный пароль при наличии нескольких паролей;
• Исправлена проблема, из-за которой в адресной строке появлялось приглашение «Купоны», но во всплывающем окне не отображались сравнения;
• Исправлена проблема, из-за которой текстовые заметки в PDF-файлах иногда нельзя было перетащить в другое место;
• Исправлена проблема, из-за которой изображение профиля в разделе «Настройки» иногда не отображалось;
• Исправлена проблема, из-за которой при открытии меню «Избранное» или «История», когда их кнопки скрыты с панели инструментов, иногда кнопки оставались на панели инструментов;
• Исправлена проблема, из-за которой статус обновления Edge в разделе «Настройки» иногда не отображался в Linux;
• Политика управления, разрешающая всплывающие окна во время выгрузки страницы, устарела;
• Очень устарели политики управления для отправки информации о сайте для улучшения служб и включения отчетов о показателях, поскольку они были заменены политиками для диагностических данных и разрешения телеметрии, а также политикой Force the Legacy Default Referrer;
Известные проблемы:
• Некоторые расширения, такие как расширение Microsoft Editor, не работают в Linux. Как только они устанавливаются, происходит их сбой и отключение. В настоящее время Microsoft исследует эту проблему;
• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемой, когда немедленно происходит сбой всех вкладок и расширений с ошибкой STATUS_INVALID_IMAGE_HASH. Наиболее распространенной причиной этой ошибки является устаревшее программное обеспечение безопасности или антивирусное программное обеспечение от таких поставщиков, как Symantec, и в этих случаях обновление этого программного обеспечения исправит ее;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 37
Пользователей: 0
Гостей: 37
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 37
Роботы: Google Yandex
+3Новостей: 12778
+0Комментариев: 39450
+0Пользователей: 10047