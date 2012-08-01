Инсайдеры Windows получили новый дизайн в приложении «Будильники и часы»
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:35
- Просмотров: 152
Инсайдеры Windows в канале Dev получили совершенно новый дизайн для приложения «Будильники и часы». Новая версия приложения меняет почти все, что касается внешнего вида приложения, перемещая сводные элементы вверху на боковую панель и меняя практически каждый экран внутри приложения.
По словам Зака Боудена, это первый взгляд на направление, в котором Microsoft движется с Windows 10 в целом. Недавний отчет пролил свет на Sun Valley, кодовое название серьезного обновления пользовательского интерфейса, которое появится в Windows 10 во второй половине 2021 года, и, похоже, это часть этого.
Старый дизайн
Новый дизайн
Что касается самого приложения «Будильники и часы», то здесь изменения обширны. Каждый раздел приложения был обновлен, но страницы таймера и будильника, вероятно, являются наиболее заметными. Элементы на этих страницах отображаются с карточками, которые обладают более визуальным чутьем и более оперативной информацией для загрузки, как показано на странице сигналов тревоги выше.
Также есть некоторые новые иконки и изменения в других разделах приложения, а также диалоговые окна для создания новых сигналов тревоги и таймеров, которые больше не занимают весь экран. Вы можете полностью ознакомиться с изменениями здесь.
Илья Источник:
medium.com
medium.com
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