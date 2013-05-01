Windows 10 получит функцию динамического изображения на экране блокировки
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 19:14
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Microsoft уже позволяет пользователям персонализировать экран блокировки. Помимо собственного фонового изображения, пользователи также могут включить функцию Windows Spotlight, которая отображает различные фоновые изображения и иногда предлагает предложения на экране блокировки.
Prevent lock screen background motion— Tero Alhonen (@teroalhonen) December 15, 2020
Windows 10 build 21277 GPO pic.twitter.com/bivAdbQT47
На прошлой неделе Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 21277 (RS_PRERELEASE) для инсайдеров Windows в Dev Channel. В этой новой сборке Microsoft включила опцию под названием «Запретить фоновое движение на экране блокировки». С помощью этой опции администраторы могут отключить возможность установки динамических фоновых изображений на экране блокировки. Если включена опция динамического фона, вы можете увидеть тонкий эффект панорамирования, основанный на движении акселерометра устройства.
Илья Источник:
twitter.com/teroalhonen
twitter.com/teroalhonen
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