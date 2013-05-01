Windows 10 получит функцию динамического изображения на экране блокировки

Prevent lock screen background motion



Windows 10 build 21277 GPO pic.twitter.com/bivAdbQT47 — Tero Alhonen (@teroalhonen) December 15, 2020

Microsoft уже позволяет пользователям персонализировать экран блокировки. Помимо собственного фонового изображения, пользователи также могут включить функцию Windows Spotlight, которая отображает различные фоновые изображения и иногда предлагает предложения на экране блокировки.На прошлой неделе Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 21277 (RS_PRERELEASE) для инсайдеров Windows в Dev Channel. В этой новой сборке Microsoft включила опцию под названием «Запретить фоновое движение на экране блокировки». С помощью этой опции администраторы могут отключить возможность установки динамических фоновых изображений на экране блокировки. Если включена опция динамического фона, вы можете увидеть тонкий эффект панорамирования, основанный на движении акселерометра устройства.