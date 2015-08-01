Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Windows 10 21H2 позволит использовать функцию Windows Spotlight на рабочем столе

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 01:08
  • Просмотров: 0

Как уже сообщалось в октябре, Microsoft пытается вывести функцию Windows Spotlight на рабочий стол. Похоже, что эта функция станет частью обновления Windows 10 21H2.

Spotlight позволит вам заменить фон рабочего стола на изображение дня Bing. Чтобы включить эту функцию на рабочем столе, вам нужно будет открыть «Настройки»> «Персонализация», а затем выбрать «Коллекция Spotlight» из опций, как показано на скриншоте выше.
Илья Источник:
windowslatest.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Как включить функцию Windows spotlight в Windows 10 Home

Как включить функцию Windows spotlight в Windows 10 Home

Microsoft вернула функцию Windows Spotlight для пользователей Pro-версии Windows 10 Build 10547

Microsoft вернула функцию Windows Spotlight для пользователей Pro-версии Windows 10 Build 10547

Windows 10 Build 10558: функция Windows Spotlight стала доступна для пользователей Enterprise

Windows 10 Build 10558: функция Windows Spotlight стала доступна для пользователей Enterprise

Новый Microsoft Edge теперь поддерживает изображения Windows Spotlight на странице новой вкладки

Новый Microsoft Edge теперь поддерживает изображения Windows Spotlight на странице новой вкладки

Функция Windows Spotlight появится в Windows 10 Mobile?

Функция Windows Spotlight появится в Windows 10 Mobile?




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 21
Пользователей: 0
Гостей: 21
Роботы: Google Yandex
+3  
Новостей: 12787
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10047