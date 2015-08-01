Windows 10 21H2 позволит использовать функцию Windows Spotlight на рабочем столе

Как уже сообщалось в октябре, Microsoft пытается вывести функцию Windows Spotlight на рабочий стол. Похоже, что эта функция станет частью обновления Windows 10 21H2.Spotlight позволит вам заменить фон рабочего стола на изображение дня Bing. Чтобы включить эту функцию на рабочем столе, вам нужно будет открыть «Настройки»> «Персонализация», а затем выбрать «Коллекция Spotlight» из опций, как показано на скриншоте выше.