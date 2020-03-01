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Microsoft выпустила Skype 8.67 для всех пользователей

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:25
  • Просмотров: 147

Компания Microsoft выпустила Skype 8.67 для всех пользователей.

Skype для Windows, Mac, Linux и Web

Тусуемся с классными детьми: Microsoft ввела режим «Вместе», чтобы дать каждому участнику вашего звонка лучшее место в доме. И как будто этого было недостаточно, Microsoft добавила режим большой сетки, чтобы вы могли видеть весь видеопоток сразу. Подробнее о переключении просмотров во время видеозвонка Skype;
Позвольте мне добавить вас: Эта версия Skype включает возможность добавить кого-либо к текущему звонку в Skype по номеру телефона, а также через Skype. Узнать больше о звонках в Skype;
Что это за тобой?: Microsoft добавила больше предопределенных фонов и больше категорий фона, и компания постоянно добавляет их. Узнать больше об изменении фона в Skype;
Встречайтесь сейчас, прямо сейчас: Meet Now интегрирована в Windows 10, поэтому вы можете встретиться одним щелчком мыши. Узнать больше о Meet Now;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;

Skype для Android

Позвольте мне добавить вас: Эта версия Skype включает возможность добавить кого-либо к текущему звонку в Skype по номеру телефона, а также через Skype. Узнать больше о звонках в Skype;
Столько пузырей: Последняя версия Skype включает поддержку пузырей чата, приоритетных бесед и пространства для разговоров на Android;
Это Fire: Хорошие новости для пользователей Amazon Kindle Fire: вы получаете новую обновлённую версию Skype. Узнать больше о версиях Skype;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;

Что исправлено?

• Skype не позволял Mac автоматически переходить в спящий режим;
• Видео в чате фризили на первом кадре и не воспроизводились должным образом;
• Ошибка jаvascript при попытке запуска Skype на серверах Windows;
• Видео фризило при вводе сообщения во время разговора;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
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