Microsoft выпустила Skype 8.67 для всех пользователей
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:25
- Просмотров: 147
Компания Microsoft выпустила Skype 8.67 для всех пользователей.
Skype для Windows, Mac, Linux и Web
• Тусуемся с классными детьми: Microsoft ввела режим «Вместе», чтобы дать каждому участнику вашего звонка лучшее место в доме. И как будто этого было недостаточно, Microsoft добавила режим большой сетки, чтобы вы могли видеть весь видеопоток сразу. Подробнее о переключении просмотров во время видеозвонка Skype;
• Позвольте мне добавить вас: Эта версия Skype включает возможность добавить кого-либо к текущему звонку в Skype по номеру телефона, а также через Skype. Узнать больше о звонках в Skype;
• Что это за тобой?: Microsoft добавила больше предопределенных фонов и больше категорий фона, и компания постоянно добавляет их. Узнать больше об изменении фона в Skype;
• Встречайтесь сейчас, прямо сейчас: Meet Now интегрирована в Windows 10, поэтому вы можете встретиться одним щелчком мыши. Узнать больше о Meet Now;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;
Skype для Android
• Позвольте мне добавить вас: Эта версия Skype включает возможность добавить кого-либо к текущему звонку в Skype по номеру телефона, а также через Skype. Узнать больше о звонках в Skype;
• Столько пузырей: Последняя версия Skype включает поддержку пузырей чата, приоритетных бесед и пространства для разговоров на Android;
• Это Fire: Хорошие новости для пользователей Amazon Kindle Fire: вы получаете новую обновлённую версию Skype. Узнать больше о версиях Skype;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;
Что исправлено?
• Skype не позволял Mac автоматически переходить в спящий режим;
• Видео в чате фризили на первом кадре и не воспроизводились должным образом;
• Ошибка jаvascript при попытке запуска Skype на серверах Windows;
• Видео фризило при вводе сообщения во время разговора;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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