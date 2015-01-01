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Microsoft возобновит выпуск новых инсайдерских сборок Windows 10 в январе 2021 года

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:55
  • Просмотров: 80

Компания Microsoft заявила, что новых инсайдерских сборок Windows 10 не будет до января 2021 года.



Поскольку сборка 20279 является последней из сборок Iron, Microsoft планирует перевести всех инсайдеров на ветку rs_prerelease после праздников.
Илья Источник:
twitter.com/windowsinsider
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