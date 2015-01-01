Microsoft возобновит выпуск новых инсайдерских сборок Windows 10 в январе 2021 года

Hey #WindowsInsiders, we really tried hard to get a new RS_PRERELEASE build out but it didn't hit the quality bar. Our team is heading out for the holidays so no more flights until January as we spend this downtime to recharge for what's in store for 2021. ^AL pic.twitter.com/GeeT9Cm2gw — Windows Insider (@windowsinsider) December 18, 2020

Компания Microsoft заявила, что новых инсайдерских сборок Windows 10 не будет до января 2021 года.Поскольку сборка 20279 является последней из сборок Iron, Microsoft планирует перевести всех инсайдеров на ветку rs_prerelease после праздников.