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Microsoft Edge Canary теперь показывает предупреждение при закрытии всех вкладок

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:47
  • Просмотров: 115

Microsoft Edge Canary теперь показывает предупреждение, когда пользователи закрывают все вкладки в окне браузера.

Эта функция доступна в Microsoft Edge Canary Build 89.0.739.0 или новее.

Как включить новую функцию

1. Запустите браузер Edge.
2. Посетите страницу edge://flag.
3. Найдите настройку «Спрашивать перед закрытием нескольких вкладок».



4. Щелкните стрелку выпадающего списка и выберите «Включено».
5. Перезапустите браузер.
6. Нажмите на …> Настройки> Внешний вид.
7. Включите настройку «Спрашивать перед закрытием нескольких вкладок».





Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
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