Microsoft Edge Canary теперь показывает предупреждение при закрытии всех вкладок
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:47
- Просмотров: 115
Microsoft Edge Canary теперь показывает предупреждение, когда пользователи закрывают все вкладки в окне браузера.
Эта функция доступна в Microsoft Edge Canary Build 89.0.739.0 или новее.
Как включить новую функцию
1. Запустите браузер Edge.
2. Посетите страницу edge://flag.
3. Найдите настройку «Спрашивать перед закрытием нескольких вкладок».
4. Щелкните стрелку выпадающего списка и выберите «Включено».
5. Перезапустите браузер.
6. Нажмите на …> Настройки> Внешний вид.
7. Включите настройку «Спрашивать перед закрытием нескольких вкладок».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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