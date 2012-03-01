Windows 10X будет поддерживать только универсальную модель драйверов
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:43
- Просмотров: 136
Новый документ поддержки Microsoft, замеченный ресурсом Windows Latest, предполагает, что Windows 10X будет использовать Windows Drivers, новую модель драйверов, представленную в Windows 10 May 2020 Update (версия 2004).
Начиная с Windows 10 версии 2004, драйвера классифицируются как Windows Drivers или Windows Desktop Drivers. В то время как Desktop Drivers будут работать исключительно на традиционных компьютерах, Microsoft заявляет, что Windows Drivers будут работать на устройствах с Windows 10X и Windows 10.
Windows 10X не будет использовать специальные или эксклюзивные версии драйверов для запуска программ, а это означает, что компании могут использовать один и тот же драйвер во всех своих предложениях.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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