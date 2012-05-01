Microsoft признала проблему с повреждением файловой системы Windows 10

Эта проблема решена и теперь должна быть автоматически предотвращена на неуправляемых устройствах. Обратите внимание, что распространение разрешения на неуправляемые устройства может занять до 24 часов. Перезагрузка устройства может помочь быстрее применить разрешение к вашему устройству.

Microsoft признала проблему, которая повреждает файловую систему Windows 10 при использовании команды «chkdsk /f».Вот заявление Microsoft:Чтобы решить эту проблему на устройствах, которые уже столкнулись с этой проблемой и не могут запуститься, выполните следующие действия:1. Устройство должно автоматически запуститься в Recovery Console после нескольких неудачных попыток запуска.2. Выберите «Дополнительные параметры».3. В списке действий выберите «Командная строка».4. Когда откроется командная строка, введите: chkdsk /f.5. Позвольте chkdsk завершить сканирование, это может занять некоторое время. Как только оно будет завершен, введите: exit.6. Теперь устройство должно запуститься должным образом. Если оно перезагрузится в Recovery Console, выберите «Выход» и перейдите к Windows 10.После выполнения этих действий устройство может снова автоматически запустить chkdsk при перезагрузке. После завершения оно должно запуститься должным образом.Узнать другие подробности можно здесь