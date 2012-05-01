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Microsoft признала проблему с повреждением файловой системы Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:00
  • Просмотров: 177

Microsoft признала проблему, которая повреждает файловую систему Windows 10 при использовании команды «chkdsk /f».

Вот заявление Microsoft:

Эта проблема решена и теперь должна быть автоматически предотвращена на неуправляемых устройствах. Обратите внимание, что распространение разрешения на неуправляемые устройства может занять до 24 часов. Перезагрузка устройства может помочь быстрее применить разрешение к вашему устройству.


Чтобы решить эту проблему на устройствах, которые уже столкнулись с этой проблемой и не могут запуститься, выполните следующие действия:

1. Устройство должно автоматически запуститься в Recovery Console после нескольких неудачных попыток запуска.
2. Выберите «Дополнительные параметры».
3. В списке действий выберите «Командная строка».
4. Когда откроется командная строка, введите: chkdsk /f.
5. Позвольте chkdsk завершить сканирование, это может занять некоторое время. Как только оно будет завершен, введите: exit.
6. Теперь устройство должно запуститься должным образом. Если оно перезагрузится в Recovery Console, выберите «Выход» и перейдите к Windows 10.

Примечание. После выполнения этих действий устройство может снова автоматически запустить chkdsk при перезагрузке. После завершения оно должно запуститься должным образом.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
support.microsoft.com
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