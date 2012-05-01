Microsoft признала проблему с повреждением файловой системы Windows 10
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:00
- Просмотров: 177
Microsoft признала проблему, которая повреждает файловую систему Windows 10 при использовании команды «chkdsk /f».
Вот заявление Microsoft:
Эта проблема решена и теперь должна быть автоматически предотвращена на неуправляемых устройствах. Обратите внимание, что распространение разрешения на неуправляемые устройства может занять до 24 часов. Перезагрузка устройства может помочь быстрее применить разрешение к вашему устройству.
Чтобы решить эту проблему на устройствах, которые уже столкнулись с этой проблемой и не могут запуститься, выполните следующие действия:
1. Устройство должно автоматически запуститься в Recovery Console после нескольких неудачных попыток запуска.
2. Выберите «Дополнительные параметры».
3. В списке действий выберите «Командная строка».
4. Когда откроется командная строка, введите: chkdsk /f.
5. Позвольте chkdsk завершить сканирование, это может занять некоторое время. Как только оно будет завершен, введите: exit.
6. Теперь устройство должно запуститься должным образом. Если оно перезагрузится в Recovery Console, выберите «Выход» и перейдите к Windows 10.
Примечание. После выполнения этих действий устройство может снова автоматически запустить chkdsk при перезагрузке. После завершения оно должно запуститься должным образом.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
Похожие новости
Последнее накопительное обновление для Windows 10 April 2018 Update вызывает черный экран у некоторых ПК
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 27
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Google Yandex
+6Новостей: 12798
+0Комментариев: 39450
+0Пользователей: 10047