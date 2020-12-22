Новое обновление драйвера Corsair вызывает ошибки BSoD в Windows 10

Это вызвано тем, что очень старый CorsairVBusDriver (версия драйвера 2.x или более ранняя), установленный со старым программным обеспечением CUE (CUE 2.x или более ранняя версия), конфликтует с новым драйвером (версия драйвера 3.x), выпущенным с последним обновлением Windows.

Особенно неприятно, когда обновление, которое должно исправить что-то за вас, начинает создавать больше проблем. Именно это происходит с рядом пользователей Windows 10 после установки последнего обновления драйвера Corsair. Как сообщает Windows Latest, новое обновление драйвера, которое называется «CorsairVBusDriver», теперь ломает ПК с Windows 10, на которых установлен старый CorsairVBusDriver (версия драйвера 2.x или более ранняя). Результат: пользователи получают случайные ошибки BSoD.Вот комментарий Corsair:Если вы получили BSoD, то можете выполнить следующие действия:• В среде восстановления Windows выберите «Устранение неполадок»;• Выберите Дополнительные параметры> Восстановление системы. Когда вы нажмете «Восстановление системы», Windows попытается восстановить вашу операционную систему с помощью раздела восстановления, и это не повлияет на ваши личные файлы, но удалит недавно установленные приложения, драйвера и т. д.;• Создайте загрузочный носитель и восстановите свой компьютер вручную;Узнать другие подробности можно здесь