Новое обновление драйвера Corsair вызывает ошибки BSoD в Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:46
- Просмотров: 80
Особенно неприятно, когда обновление, которое должно исправить что-то за вас, начинает создавать больше проблем. Именно это происходит с рядом пользователей Windows 10 после установки последнего обновления драйвера Corsair. Как сообщает Windows Latest, новое обновление драйвера, которое называется «CorsairVBusDriver», теперь ломает ПК с Windows 10, на которых установлен старый CorsairVBusDriver (версия драйвера 2.x или более ранняя). Результат: пользователи получают случайные ошибки BSoD.
Вот комментарий Corsair:
Это вызвано тем, что очень старый CorsairVBusDriver (версия драйвера 2.x или более ранняя), установленный со старым программным обеспечением CUE (CUE 2.x или более ранняя версия), конфликтует с новым драйвером (версия драйвера 3.x), выпущенным с последним обновлением Windows.
Если вы получили BSoD, то можете выполнить следующие действия:
• В среде восстановления Windows выберите «Устранение неполадок»;
• Выберите Дополнительные параметры> Восстановление системы. Когда вы нажмете «Восстановление системы», Windows попытается восстановить вашу операционную систему с помощью раздела восстановления, и это не повлияет на ваши личные файлы, но удалит недавно установленные приложения, драйвера и т. д.;
• Создайте загрузочный носитель и восстановите свой компьютер вручную;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
forum.corsair.com
forum.corsair.com
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