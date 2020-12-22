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Новое обновление драйвера Corsair вызывает ошибки BSoD в Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:46
  • Просмотров: 80

Особенно неприятно, когда обновление, которое должно исправить что-то за вас, начинает создавать больше проблем. Именно это происходит с рядом пользователей Windows 10 после установки последнего обновления драйвера Corsair. Как сообщает Windows Latest, новое обновление драйвера, которое называется «CorsairVBusDriver», теперь ломает ПК с Windows 10, на которых установлен старый CorsairVBusDriver (версия драйвера 2.x или более ранняя). Результат: пользователи получают случайные ошибки BSoD.

Вот комментарий Corsair:

Это вызвано тем, что очень старый CorsairVBusDriver (версия драйвера 2.x или более ранняя), установленный со старым программным обеспечением CUE (CUE 2.x или более ранняя версия), конфликтует с новым драйвером (версия драйвера 3.x), выпущенным с последним обновлением Windows.


Если вы получили BSoD, то можете выполнить следующие действия:

• В среде восстановления Windows выберите «Устранение неполадок»;
• Выберите Дополнительные параметры> Восстановление системы. Когда вы нажмете «Восстановление системы», Windows попытается восстановить вашу операционную систему с помощью раздела восстановления, и это не повлияет на ваши личные файлы, но удалит недавно установленные приложения, драйвера и т. д.;
• Создайте загрузочный носитель и восстановите свой компьютер вручную;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
forum.corsair.com
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