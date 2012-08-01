Windows 10X получит функцию Modern Standby
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 13:30
- Просмотров: 181
Документация Microsoft говорит о том, что Windows 10X будет поддерживать режим Modern Standby.
Modern Standby, представленный в Windows 10, представляет собой расширение Connected Standby в Windows 8.1, режим ожидания с низким энергопотреблением, который позволяет вашему компьютеру оставаться в актуальном состоянии при наличии сетевого подключения.
Основное различие между Modern Standby и Connected Standby состоит в том, что первый разрешает фоновую активность, например обновления системы и загрузки современными приложениями.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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