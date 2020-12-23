Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft Edge Canary получил новый опыт коллекций

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:55
  • Просмотров: 265
Microsoft Edge Canary получил новый опыт коллекций

Компания Microsoft начала тестировать новый опыт коллекций в браузере Microsoft Edge, который позволяет пользователям управлять коллекциями во время просмотра веб-страниц. Это нововведение было замечено в последних сборках Edge Canary, и оно постепенно развертывается для всех пользователей Canary.

Напомню, что новый опыт коллекций уже доступен как для истории, так и для избранного в каналах Canary и Dev. Основываясь на отзывах пользователей, компания теперь привносит ту же функциональность в коллекции.



Однако в новом всплывающем окне пользователи по-прежнему смогут сохранять веб-страницы, добавлять заметки и организовывать их в разные папки. Кроме того, есть возможность закрепления всплывающего окна на панели рядом с браузером. Для этого щелкните иконку «Закрепить», доступную в верхней части всплывающего окна «Коллекции».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
deskmodder.de
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Edge Canary получил функцию «Закрепить в меню Пуск»

Microsoft Edge Canary получил функцию «Закрепить в меню Пуск»

Microsoft Edge Canary теперь может сортировать коллекции по дате или имени

Microsoft Edge Canary теперь может сортировать коллекции по дате или имени

Microsoft Edge Dev и Canary получили возможность отправки элементов в коллекции в OneNote

Microsoft Edge Dev и Canary получили возможность отправки элементов в коллекции в OneNote

Microsoft Edge получил поддержку перевода страниц в Immersive Reader

Microsoft Edge получил поддержку перевода страниц в Immersive Reader

Функция «Коллекции» теперь доступна по умолчанию в Microsoft Edge Dev и Canary

Функция «Коллекции» теперь доступна по умолчанию в Microsoft Edge Dev и Canary




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 13
Пользователей: 0
Гостей: 13
Роботы: Yandex Google
+3  
Новостей: 12811
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10048