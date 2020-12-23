Microsoft Edge Canary получил новый опыт коллекций
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:55
- Просмотров: 265
Компания Microsoft начала тестировать новый опыт коллекций в браузере Microsoft Edge, который позволяет пользователям управлять коллекциями во время просмотра веб-страниц. Это нововведение было замечено в последних сборках Edge Canary, и оно постепенно развертывается для всех пользователей Canary.
Напомню, что новый опыт коллекций уже доступен как для истории, так и для избранного в каналах Canary и Dev. Основываясь на отзывах пользователей, компания теперь привносит ту же функциональность в коллекции.
Однако в новом всплывающем окне пользователи по-прежнему смогут сохранять веб-страницы, добавлять заметки и организовывать их в разные папки. Кроме того, есть возможность закрепления всплывающего окна на панели рядом с браузером. Для этого щелкните иконку «Закрепить», доступную в верхней части всплывающего окна «Коллекции».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
deskmodder.de
deskmodder.de
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