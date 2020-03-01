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Microsoft выпустила PowerToys 0.29

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 16:40
  • Просмотров: 160

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.29.

Вот полный список улучшений:

General

• Инструмент отчета об ошибках и улучшенное ведение журнала;
• Различные улучшения локализации;
• CodeQL добавлен. Запускается по таймеру cron два раза в день;
• Документы «Как использовать» перемещены на https://docs.microsoft.com/windows/powertoys/;
• Это позволит сообществу проводить прямые PR в отношении этих документов;

Прогресс ARM64

• Обновление .NET Core для кодовых баз, которыми управляет команда PowerToys, завершено. У Microsoft все еще есть две внешние зависимости, которые являются .NET Framework и нуждаются в обновлении;

Color Picker

• Общие исправления ошибок;
• Добавлена возможность предоставления названия цвета на паритете с Office и WinUI Color Picker;

FancyZones

• Позволяет использовать Windows Snap на рабочих столах, к которым не применяется макет, а также для приложений, включенных в список исключенных;
• Исправления ошибок;

PowerToys Run

• Улучшена производительность;
• PT Run теперь поддерживает символы с диакритическими знаками;

Installer

• Возможность извлечения MSI из файла. exe для корпоративных сценариев и дополнительные возможности для автоматической установки.
• Удалены всплывающие уведомления при установке;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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