Microsoft выпустила PowerToys 0.29
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 16:40
- Просмотров: 160
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.29.
Вот полный список улучшений:
General
• Инструмент отчета об ошибках и улучшенное ведение журнала;
• Различные улучшения локализации;
• CodeQL добавлен. Запускается по таймеру cron два раза в день;
• Документы «Как использовать» перемещены на https://docs.microsoft.com/windows/powertoys/;
• Это позволит сообществу проводить прямые PR в отношении этих документов;
Прогресс ARM64
• Обновление .NET Core для кодовых баз, которыми управляет команда PowerToys, завершено. У Microsoft все еще есть две внешние зависимости, которые являются .NET Framework и нуждаются в обновлении;
Color Picker
• Общие исправления ошибок;
• Добавлена возможность предоставления названия цвета на паритете с Office и WinUI Color Picker;
FancyZones
• Позволяет использовать Windows Snap на рабочих столах, к которым не применяется макет, а также для приложений, включенных в список исключенных;
• Исправления ошибок;
PowerToys Run
• Улучшена производительность;
• PT Run теперь поддерживает символы с диакритическими знаками;
Installer
• Возможность извлечения MSI из файла. exe для корпоративных сценариев и дополнительные возможности для автоматической установки.
• Удалены всплывающие уведомления при установке;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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