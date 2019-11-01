Microsoft выпустила PowerToys 0.29.3
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 00:10
- Просмотров: 189
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.29.3.
Вот полный список улучшений:
• #8808 - Зоны FancyZone иногда не появлялись. Это было вызвано двумя неинициализированными переменными. Во время тестирования было состояние гонки, поэтому Microsoft его пропустила. Microsoft надеется, что усилия по добавлению дополнительных инструментов анализа кода помогут отловить эти типы ошибок;
• #8787- PowerRename выдавал ошибки регулярных выражений, когда этого не должно быть. На данный момент Microsoft удалила диалоговое окно с ошибкой и добавит более адресный блок перехвата ошибок позже;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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