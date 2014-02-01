Обновление Cortana включило команду «Hey Cortana» для большего количества пользователей Windows 10
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:26
- Просмотров: 262
Microsoft отключила поддержку команды «Hey Cortana» в Windows 10 May 2020 Update, но в ноябре подтвердила, что она возвращается.
В конце концов, это происходило очень медленно, но сегодня HTNovo сообщает, что в недавнем обновлении приложения Cortana (2.2011.11613.0) эта функция стала гораздо более доступной.
Чтобы включить её, вам сначала нужно выбрать её в настройках приложения Cortana:
Затем вы перейдете к настройкам голосовой активации в Windows 10, которые позволят вам активировать Cortana, произнеся её имя. (Примечательно, что «Cortana» теперь заменяет «Hey Cortana».)
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
+2Новостей: 12840
+0Комментариев: 39450
+0Пользователей: 10049