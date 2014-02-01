Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Обновление Cortana включило команду «Hey Cortana» для большего количества пользователей Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:26
  • Просмотров: 262

Microsoft отключила поддержку команды «Hey Cortana» в Windows 10 May 2020 Update, но в ноябре подтвердила, что она возвращается.

В конце концов, это происходило очень медленно, но сегодня HTNovo сообщает, что в недавнем обновлении приложения Cortana (2.2011.11613.0) эта функция стала гораздо более доступной.

Чтобы включить её, вам сначала нужно выбрать её в настройках приложения Cortana:



Затем вы перейдете к настройкам голосовой активации в Windows 10, которые позволят вам активировать Cortana, произнеся её имя. (Примечательно, что «Cortana» теперь заменяет «Hey Cortana».)



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • +2
Похожие новости
Обзор Windows 10
Как включить функцию "Hey, Cortana" в Windows 10 Technical Preview Build 9926

Как включить функцию "Hey, Cortana" в Windows 10 Technical Preview Build 9926

Функция «Эй, Cortana» в действии

Функция «Эй, Cortana» в действии

Cortana стала доступна ещё в нескльких регионах

Cortana стала доступна ещё в нескльких регионах

MS работает над внедрением в Cortana большого количества языков

MS работает над внедрением в Cortana большого количества языков

Голосовой помощник Cortana сначала будет поддерживать 15 языков

Голосовой помощник Cortana сначала будет поддерживать 15 языков




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
+2  
Новостей: 12840
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10049