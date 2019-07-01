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Приложение «Ваш телефон» теперь показывает значки подключения к сотовой сети и Wi-Fi для некоторых инсайдеров

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:22
  • Просмотров: 136

Приложение «Ваш телефон» настроено на отображение значков подключения к сотовой сети и Wi-Fi, что позволяет пользователям проверять индикаторы состояния своих телефонов Android непосредственно на ПК с Windows 10. Пользователь под ником «Флориан Б.» опубликовал фотографию новой функции в действии, которая уже доступна для некоторых инсайдеров Windows.



Эта функция является долгожданным дополнением для людей, которые используют приложение «Ваш телефон» и хотят отслеживать уровень сигнала сотовой связи и Wi-Fi, не касаясь своих смартфонов.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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