Приложение «Ваш телефон» теперь показывает значки подключения к сотовой сети и Wi-Fi для некоторых инсайдеров
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:22
- Просмотров: 136
Приложение «Ваш телефон» настроено на отображение значков подключения к сотовой сети и Wi-Fi, что позволяет пользователям проверять индикаторы состояния своих телефонов Android непосредственно на ПК с Windows 10. Пользователь под ником «Флориан Б.» опубликовал фотографию новой функции в действии, которая уже доступна для некоторых инсайдеров Windows.
Those were finally activated for insiders after a year ! #Windowsinsiders #YourPhone pic.twitter.com/iOdsjFXCAx— Florian B (@flobo09) January 12, 2021
Эта функция является долгожданным дополнением для людей, которые используют приложение «Ваш телефон» и хотят отслеживать уровень сигнала сотовой связи и Wi-Fi, не касаясь своих смартфонов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 12
Пользователей: 0
Гостей: 12
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 12
Роботы: Google Yandex
+9Новостей: 12857
+0Комментариев: 39450
+1Пользователей: 10050