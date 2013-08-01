Windows 10X получит функцию «Защита от кражи»
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:31
- Просмотров: 47
Windows 10X будет иметь функцию под названием «Защита от кражи». Эта новая функция защиты от кражи не позволит другим лицам сбросить устройство с Windows 10 и повторно использовать его. После того, как вы включили эту функцию на своем устройстве с Windows 10, вам нужно будет ввести свой пин-код или пароль учетной записи Microsoft, чтобы сбросить настройки устройства.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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