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Microsoft анонсировала пять ноутбуков для образования с поддержкой 4G LTE

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:31
  • Просмотров: 134

Microsoft анонсировала пять новых ноутбуков от Acer, ASUS и JP-IK. Они рекламируются как самые доступные ПК с 4G LTE и стоят от $185. Конечно, вы нане получите 4G LTE по этой цене, потому что четыре из этих пяти ПК используют процессор Intel, а это означает, что сотовая связь является опцией и будет стоить дороже.

Самые недорогие варианты производит JP-IK, и они включают Leap Connect T304 и Leap T304, первый из которых включает процессор Qualcomm Snapdragon 7c со встроенной сотовой связью за $229. Leap T304 стоит $185 и поставляется с процессором Intel Celeron с 4 ГБ ОЗУ.

От Acer есть TravelMate B3 и TravelMate Spin B3. Начиная с $239 и $329 соответственно. Они поставляются с новыми 10-нм процессорами Intel 'Jasper Lake' Pentium Silver, USB Type-C и многим другим. Наконец, у ASUS есть новый ExpertBook BR1100 за $279, который должен быть прочным и иметь антибактериальную крышку C, добавляющую защиту на случай, если устройство нуждается в совместном использовании.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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