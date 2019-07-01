Microsoft добавляет темы в магазин надстроек Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:14
- Просмотров: 186
Microsoft добавила новые темы в магазин надстроек для браузера Edge на базе Chromium, что дает пользователям больше возможностей для настройки. Edge уже некоторое время поддерживает темы Chrome, но, как и все надстройки за пределами собственной платформы Microsoft, вам нужно будет вручную включить возможность их установки в настройках браузера.
Сегодня в магазине надстроек Edge доступно более двух десятков новых тем, хотя Microsoft ранее выпускала и некоторые праздничные.
Большинство доступных тем основано на свойствах Microsoft, в частности на играх Xbox. Есть темы, основанные на Halo, Gears of War, Ori and Will of the Wisps, и еще нескольких играх. Есть также такие, которые описываются как приносящие в браузер «восхитительные и привлекательные иллюстрации Microsoft 365».
Если вы хотите ознакомиться с новыми темами Microsoft, то можете сделать это здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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