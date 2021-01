Microsoft добавляет темы в магазин надстроек Edge

Microsoft добавила новые темы в магазин надстроек для браузера Edge на базе Chromium, что дает пользователям больше возможностей для настройки. Edge уже некоторое время поддерживает темы Chrome, но, как и все надстройки за пределами собственной платформы Microsoft, вам нужно будет вручную включить возможность их установки в настройках браузера.Сегодня в магазине надстроек Edge доступно более двух десятков новых тем, хотя Microsoft ранее выпускала и некоторые праздничные.Большинство доступных тем основано на свойствах Microsoft, в частности на играх Xbox. Есть темы, основанные на Halo, Gears of War, Ori and Will of the Wisps, и еще нескольких играх. Есть также такие, которые описываются как приносящие в браузер «восхитительные и привлекательные иллюстрации Microsoft 365».Если вы хотите ознакомиться с новыми темами Microsoft, то можете сделать это здесь Узнать другие подробности можно здесь