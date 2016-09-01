Следующая предварительная версия Windows Terminal получит GUI для настроек
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:11
- Просмотров: 0
Microsoft выпустила Windows Terminal в 2019 году, заменив консоль Windows по умолчанию, которую PowerShell и CMD используют по умолчанию. Новая программа терминала содержит множество функций, которые пользователи командной строки просили годами, например вкладки, профили и современный рендеринг текста. Хотя настройки на основе JSON позволяют пользователям настраивать приложение, многие пользователи запрашивают страницу GUI (Graphic User Interface) для меню настроек, потому что редактировать JSON, хотя и гибко, очень сложно.
Вчера программный менеджер (Кайла Корица) из Microsoft показала, что GUI для настроек появится в следующей предварительной версии Windows Terminal. Из GIF-файла видно, что страница настроек открывается на одной из вкладок, как и новая вкладка терминала. Дизайн, похоже, соответствует приложению «Настройки» Windows 10, с боковой панелью слева и подробной страницей справа.
Пользователи, которые хотят вручную отредактировать файл настроек JSON настроек, по-прежнему могут сделать это в соответствии с GIF-файлом, но GUI - хорошая функция для большинства пользователей, которые просто хотят быстро запустить и изменить некоторые настройки. Боковая панель предполагает, что пользователи смогут настраивать области приложения и каждый из профилей.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Google Mail Ru Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Google Mail Ru Yandex
+6Новостей: 12878
+0Комментариев: 39450
+0Пользователей: 10051