Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft Edge Canary и Dev получают новое всплывающее меню для просмотра информации о сайте

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 15:06
  • Просмотров: 209

Пользователи Microsoft Edge Canary и Dev начали получать новое всплывающее меню для просмотра информации о сайте.

Для тех, кто не знает, меню информации о сайте в Microsoft Edge помогает пользователям проверить подлинность определенного веб-сайта. Оно позволяет пользователям проверять соединение, безопасность, действительность сертификата, заблокированные трекеры и другие параметры, которые в противном случае могут быть не видны. Пользователи также могут настраивать разрешения доступа к сайту в браузере через настройки разрешений сайта.


Нажмите на изображение для демонстрации


Новое всплывающее меню было разработано таким образом, чтобы оно соответствовало измененным всплывающим меню для управления историей, избранным, коллекциями и загрузками. Он поставляется с некоторыми дополнительными элементами управления, включая кликабельную метку «Безопасное соединение», которая предоставляет подробную информацию о безопасности веб-сайта. Кроме того, пользователи Edge теперь смогут разрешать или блокировать разрешения сайта, такие как микрофон и уведомления, прямо из меню.

Это изменение доступно в рамках контролируемого развертывания.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Edge Canary теперь имеет новое всплывающее меню для управления загрузками

Microsoft Edge Canary теперь имеет новое всплывающее меню для управления загрузками

Microsoft анонсировала новый опыт избранного в Microsoft Edge

Microsoft анонсировала новый опыт избранного в Microsoft Edge

Microsoft Edge Canary получил функцию «Закрепить в меню Пуск»

Microsoft Edge Canary получил функцию «Закрепить в меню Пуск»

Новое меню расширений может появиться в следующем обновлении Edge Insider Canary

Новое меню расширений может появиться в следующем обновлении Edge Insider Canary

Как включить новое всплывающее меню OneDrive в Windows 10

Как включить новое всплывающее меню OneDrive в Windows 10




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 16
Пользователей: 0
Гостей: 16
Роботы: Yandex Mail Ru Google
+3  
Новостей: 12881
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10051