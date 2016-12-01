Microsoft Edge Canary и Dev получают новое всплывающее меню для просмотра информации о сайте
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 15:06
- Просмотров: 209
Пользователи Microsoft Edge Canary и Dev начали получать новое всплывающее меню для просмотра информации о сайте.
Для тех, кто не знает, меню информации о сайте в Microsoft Edge помогает пользователям проверить подлинность определенного веб-сайта. Оно позволяет пользователям проверять соединение, безопасность, действительность сертификата, заблокированные трекеры и другие параметры, которые в противном случае могут быть не видны. Пользователи также могут настраивать разрешения доступа к сайту в браузере через настройки разрешений сайта.
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Новое всплывающее меню было разработано таким образом, чтобы оно соответствовало измененным всплывающим меню для управления историей, избранным, коллекциями и загрузками. Он поставляется с некоторыми дополнительными элементами управления, включая кликабельную метку «Безопасное соединение», которая предоставляет подробную информацию о безопасности веб-сайта. Кроме того, пользователи Edge теперь смогут разрешать или блокировать разрешения сайта, такие как микрофон и уведомления, прямо из меню.
Это изменение доступно в рамках контролируемого развертывания.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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