AdDuplex: October 2020 Update установлено на 16.8% ПК с Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:10
- Просмотров: 151
Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.
Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 May 2020 Update (2004) установлено на 39.8% ПК, а Windows 10 O20U – на 16.8% ПК. Если же брать Windows 10 M19U и N19U, то их доля находится на уровне 6.6% и 31.2%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.2%.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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