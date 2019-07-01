Приложение «Ваш телефон» теперь позволяет всем пользователям Windows 10 запускать несколько приложений Android одновременно
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:37
- Просмотров: 195
Еще в ноябре Microsoft объявила о возможности запускать несколько приложений Android через приложение «Ваш телефон» для инсайдеров Windows. Эта функция теперь доступна для всех, у кого есть определенные смартфоны Samsung.
Необходимые версии приложения:
• Приложение «Ваш телефон» на вашем ПК версии 1.20102.132.0 или более поздней версии – из Microsoft Store;
• Приложение-компаньон «Ваш телефон» – Link to Windows на устройстве Samsung версии 1.20102.133.0 или более поздней версии – из магазина Google Play;
• Link to Windows Service версии 2.1.05.2 или новее. Получить ее в магазине Galaxy можно только по этой ссылке;
Требования и рекомендации для работы с несколькими приложениями:
• Для работы с несколькими приложениями требуется Windows 10 May 2020 Update или более поздняя версия. Однако Microsoft всегда рекомендует обновляться до последней версии Windows 10. Чтобы проверить и обновить нашу версию Windows, на вашем компьютере перейдите в Настройки> Обновления и безопасность> Проверить наличие обновлений;
• Доступно только на некоторых устройствах Samsung (см. список ниже);
• Ваше устройство Android и компьютер должны быть подключены к одной сети Wi-Fi;
Если у вас есть поддерживаемый телефон Samsung, проверьте приложение «Ваш телефон», чтобы узнать, доступна ли эта замечательная новая функция на вашем устройстве.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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