Приложение «Ваш телефон» теперь позволяет всем пользователям Windows 10 запускать несколько приложений Android одновременно

Еще в ноябре Microsoft объявила о возможности запускать несколько приложений Android через приложение «Ваш телефон» для инсайдеров Windows. Эта функция теперь доступна для всех, у кого есть определенные смартфоны Samsung.• Приложение «Ваш телефон» на вашем ПК версии 1.20102.132.0 или более поздней версии – из Microsoft Store;• Приложение-компаньон «Ваш телефон» – Link to Windows на устройстве Samsung версии 1.20102.133.0 или более поздней версии – из магазина Google Play;• Link to Windows Service версии 2.1.05.2 или новее. Получить ее в магазине Galaxy можно только по этой ссылке;• Для работы с несколькими приложениями требуется Windows 10 May 2020 Update или более поздняя версия. Однако Microsoft всегда рекомендует обновляться до последней версии Windows 10. Чтобы проверить и обновить нашу версию Windows, на вашем компьютере перейдите в Настройки> Обновления и безопасность> Проверить наличие обновлений;• Доступно только на некоторых устройствах Samsung (см. список ниже);• Ваше устройство Android и компьютер должны быть подключены к одной сети Wi-Fi;Если у вас есть поддерживаемый телефон Samsung, проверьте приложение «Ваш телефон», чтобы узнать, доступна ли эта замечательная новая функция на вашем устройстве.Узнать другие подробности можно здесь