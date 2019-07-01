Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Приложение «Ваш телефон» теперь позволяет всем пользователям Windows 10 запускать несколько приложений Android одновременно

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 01:37
  • Просмотров: 195

Еще в ноябре Microsoft объявила о возможности запускать несколько приложений Android через приложение «Ваш телефон» для инсайдеров Windows. Эта функция теперь доступна для всех, у кого есть определенные смартфоны Samsung.

Необходимые версии приложения:

• Приложение «Ваш телефон» на вашем ПК версии 1.20102.132.0 или более поздней версии – из Microsoft Store;
• Приложение-компаньон «Ваш телефон» – Link to Windows на устройстве Samsung версии 1.20102.133.0 или более поздней версии – из магазина Google Play;
• Link to Windows Service версии 2.1.05.2 или новее. Получить ее в магазине Galaxy можно только по этой ссылке;

Требования и рекомендации для работы с несколькими приложениями:

• Для работы с несколькими приложениями требуется Windows 10 May 2020 Update или более поздняя версия. Однако Microsoft всегда рекомендует обновляться до последней версии Windows 10. Чтобы проверить и обновить нашу версию Windows, на вашем компьютере перейдите в Настройки> Обновления и безопасность> Проверить наличие обновлений;
• Доступно только на некоторых устройствах Samsung (см. список ниже);
• Ваше устройство Android и компьютер должны быть подключены к одной сети Wi-Fi;

Если у вас есть поддерживаемый телефон Samsung, проверьте приложение «Ваш телефон», чтобы узнать, доступна ли эта замечательная новая функция на вашем устройстве.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Приложение «Ваш телефон» теперь может запускать несколько Android-приложений одновременно

Приложение «Ваш телефон» теперь может запускать несколько Android-приложений одновременно

Surface Duo будет поддерживать все функциональные возможности приложения «Ваш телефон»

Surface Duo будет поддерживать все функциональные возможности приложения «Ваш телефон»

Пользователи приложения «Ваш телефон» теперь могут использовать функцию «Show audio currently playing from my phone»

Пользователи приложения «Ваш телефон» теперь могут использовать функцию «Show audio currently playing from my phone»

Синхронизация уведомлений через приложение «Ваш телефон» стала доступна всем пользователям

Синхронизация уведомлений через приложение «Ваш телефон» стала доступна всем пользователям

Функция «Приложения» в приложении «Ваш телефон» доступна для обычных пользователей Windows 10

Функция «Приложения» в приложении «Ваш телефон» доступна для обычных пользователей Windows 10




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+10  
Новостей: 12900
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10051