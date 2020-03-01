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Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.6

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 02:05
  • Просмотров: 203
Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.6

Компания Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.6.

Пользовательский интерфейс настроек

Наконец-то он здесь! Windows Terminal Preview теперь включает альфа-версию нового пользовательского интерфейса настроек. Пользовательский интерфейс настроек еще не привязан по умолчанию и не открывается при нажатии кнопки настроек в выпадающем меню, поэтому вам нужно будет добавить действие в файл settings.json, чтобы открыть его с помощью палитры команд или клавиатуры.


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Как открыть пользовательский интерфейс настроек

Чтобы привязать пользовательский интерфейс настроек к Ctrl + Shift + ,, добавьте следующее в массив действий (или привязки клавиш, если у вас более старая версия файла настроек):

{ "command": { "action": "openSettings", "target": "settingsUI" }, "keys": "ctrl+shift+," },



Нажмите на изображение для демонстрации


Резервные копии файлов настроек

Пока пользовательский интерфейс настроек остается в предварительной версии, Microsoft будет создавать резервные копии ваших предыдущих файлов настроек на случай, если что-то пойдет не так с редактированием ваших настроек, и вам нужно будет вернуться. Эти файлы резервных копий можно найти в том же месте, что и файл settings.json. Самый простой способ перемещаться здесь - щелкнуть правой кнопкой мыши вкладку файла settings.json в Visual Studio Code и выбрать «Показать в проводнике».



Что дальше

Microsoft все еще активно работает над пользовательским интерфейсом настроек и будем постоянно отправлять обновления. Вот несколько вещей, над которыми компания сейчас работает:

• Обеспечение пользовательского интерфейса настроек включает в себя интуитивно понятную навигацию с помощью клавиатуры и улучшенную доступность;
• Добавление действий и привязок клавиш в пользовательский интерфейс настроек;
• Предоставление функциональности изменения порядка ваших профилей;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
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