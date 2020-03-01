Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.6
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 02:05
- Просмотров: 203
Компания Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.6.
Пользовательский интерфейс настроек
Наконец-то он здесь! Windows Terminal Preview теперь включает альфа-версию нового пользовательского интерфейса настроек. Пользовательский интерфейс настроек еще не привязан по умолчанию и не открывается при нажатии кнопки настроек в выпадающем меню, поэтому вам нужно будет добавить действие в файл settings.json, чтобы открыть его с помощью палитры команд или клавиатуры.
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Как открыть пользовательский интерфейс настроек
Чтобы привязать пользовательский интерфейс настроек к Ctrl + Shift + ,, добавьте следующее в массив действий (или привязки клавиш, если у вас более старая версия файла настроек):
{ "command": { "action": "openSettings", "target": "settingsUI" }, "keys": "ctrl+shift+," },
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Резервные копии файлов настроек
Пока пользовательский интерфейс настроек остается в предварительной версии, Microsoft будет создавать резервные копии ваших предыдущих файлов настроек на случай, если что-то пойдет не так с редактированием ваших настроек, и вам нужно будет вернуться. Эти файлы резервных копий можно найти в том же месте, что и файл settings.json. Самый простой способ перемещаться здесь - щелкнуть правой кнопкой мыши вкладку файла settings.json в Visual Studio Code и выбрать «Показать в проводнике».
Что дальше
Microsoft все еще активно работает над пользовательским интерфейсом настроек и будем постоянно отправлять обновления. Вот несколько вещей, над которыми компания сейчас работает:
• Обеспечение пользовательского интерфейса настроек включает в себя интуитивно понятную навигацию с помощью клавиатуры и улучшенную доступность;
• Добавление действий и привязок клавиш в пользовательский интерфейс настроек;
• Предоставление функциональности изменения порядка ваших профилей;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
devblogs.microsoft.com
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