Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Предварительная версия Windows Package Manager получила обновление

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:04
  • Просмотров: 202

Microsoft запустила Windows Package Manager еще в мае 2020 года, добавив в Windows менеджер пакетов на основе командной строки, аналогичный тому, что есть в Linux. Это предложение – также известное как winget – позволяет пользователям быстро устанавливать кучу программ из центрального репозитория, размещенного на GitHub. Пользователи также могут использовать графические предложения, такие как Winstall.app, которые содержат предустановленные пакеты и многое другое.



Теперь предварительная версия Windows Package Manager получает обновление, которое содержит небольшую, но важную функцию; возможность удаления приложений с помощью утилиты.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • +2
Похожие новости
Обзор Windows 10
Диспетчер устройств Windows 10 2004 больше не может искать обновления драйверов в Интернете

Диспетчер устройств Windows 10 2004 больше не может искать обновления драйверов в Интернете

Microsoft анонсировала релиз Windows 10 WinRT API Pack

Microsoft анонсировала релиз Windows 10 WinRT API Pack

Сборки Windows 10 на ARM уже есть на серверах Microsoft

Сборки Windows 10 на ARM уже есть на серверах Microsoft

Как скрыть обновления в Windows 10

Как скрыть обновления в Windows 10

Файловый менеджер в WP8.1 появится в мае

Файловый менеджер в WP8.1 появится в мае




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 1
Гостей: 27
Роботы: Google Yandex
stimul992
+4  
Новостей: 12905
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10051