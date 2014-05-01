Предварительная версия Windows Package Manager получила обновление
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:04
- Просмотров: 202
Microsoft запустила Windows Package Manager еще в мае 2020 года, добавив в Windows менеджер пакетов на основе командной строки, аналогичный тому, что есть в Linux. Это предложение – также известное как winget – позволяет пользователям быстро устанавливать кучу программ из центрального репозитория, размещенного на GitHub. Пользователи также могут использовать графические предложения, такие как Winstall.app, которые содержат предустановленные пакеты и многое другое.
The update for the Windows Package Manager v0.2.10191 Preview should be in the Microsoft Store. Check for updates to "App Installer". It was published yesterday afternoon. It may take up to 24 hours before you to get the update.— Demitrius Nelon (@DenelonMs) January 29, 2021
Теперь предварительная версия Windows Package Manager получает обновление, которое содержит небольшую, но важную функцию; возможность удаления приложений с помощью утилиты.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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