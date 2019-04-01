Edge Canary получил новую функцию поиска в избранном
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:01
- Просмотров: 149
Microsoft добавила новую функцию поиска в избранном в Edge Canary.
Ранее для поиска в избранном нужно было нажать кнопку «Управление избранным» и выполнить поиск в избранном на открывшейся новой странице.
В обновлении Edge Canary Build 90.0.782.0 появилась возможность искать в избранном прямо во всплывающем окне избранного.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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