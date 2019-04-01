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Edge Canary получил новую функцию поиска в избранном

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:01
  • Просмотров: 149
Edge Canary получил новую функцию поиска в избранном

Microsoft добавила новую функцию поиска в избранном в Edge Canary.

Ранее для поиска в избранном нужно было нажать кнопку «Управление избранным» и выполнить поиск в избранном на открывшейся новой странице.



В обновлении Edge Canary Build 90.0.782.0 появилась возможность искать в избранном прямо во всплывающем окне избранного.

Узнать другие подробности можно здесь.




Илья Источник:
mspoweruser.com
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