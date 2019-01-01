Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft открыла исходный код Extensible Storage Engine

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 15:14
  • Просмотров: 263

Microsoft недавно открыла исходный код Extensible Storage Engine (ESE). ESE — это ядро базы данных, отличное от SQL, срок службы которого составляет более 25 лет. Оно было начато с Windows NT 3.51 и по сей день остается основным активом Microsoft. Даже сегодня внутренние серверы хранилища почтовых ящиков Office 365, большие SMP-системы и каждый клиент Windows имеют код ESE.

Вот что делает ESE:

ESE позволяет приложениям сохранять и извлекать данные из таблиц с помощью индексированной или последовательной навигации курсора. Оно поддерживает денормализованные схемы, включая широкие таблицы с множеством разреженных столбцов, многозначные столбцы, а также разреженные и расширенные индексы. ESE позволяет приложениям поддерживать согласованное состояние данных, используя транзакционное обновление и извлечение данных. Предоставляется механизм восстановления после сбоя, чтобы согласованность данных сохранялась даже в случае сбоя системы. ESE предоставляет транзакции ACID (Atomic Consistent Isolated Durable) для данных и схемы посредством журнала упреждающей записи и модели изоляции моментальных снимков.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Премиальный уровень Azure Files получает Zone Redundant Storage

Премиальный уровень Azure Files получает Zone Redundant Storage

Dynamics 365 Business Central получает новые инструменты для классификации данных

Dynamics 365 Business Central получает новые инструменты для классификации данных

Azure Form Recognizer может извлекать данные из рукописного и смашанного контента

Azure Form Recognizer может извлекать данные из рукописного и смашанного контента

Microsoft выпустила накопительные обновления для Windows 7 и Windows 8.1

Microsoft выпустила накопительные обновления для Windows 7 и Windows 8.1

Microsoft выпустила обновления для поддерживаемых версий Windows 10 (Обновлено)

Microsoft выпустила обновления для поддерживаемых версий Windows 10 (Обновлено)




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 17
Пользователей: 1
Гостей: 16
Роботы: Yandex Google
Илья
+5  
Новостей: 12910
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10051