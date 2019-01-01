Microsoft открыла исходный код Extensible Storage Engine
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 15:14
- Просмотров: 263
Microsoft недавно открыла исходный код Extensible Storage Engine (ESE). ESE — это ядро базы данных, отличное от SQL, срок службы которого составляет более 25 лет. Оно было начато с Windows NT 3.51 и по сей день остается основным активом Microsoft. Даже сегодня внутренние серверы хранилища почтовых ящиков Office 365, большие SMP-системы и каждый клиент Windows имеют код ESE.
Вот что делает ESE:
ESE позволяет приложениям сохранять и извлекать данные из таблиц с помощью индексированной или последовательной навигации курсора. Оно поддерживает денормализованные схемы, включая широкие таблицы с множеством разреженных столбцов, многозначные столбцы, а также разреженные и расширенные индексы. ESE позволяет приложениям поддерживать согласованное состояние данных, используя транзакционное обновление и извлечение данных. Предоставляется механизм восстановления после сбоя, чтобы согласованность данных сохранялась даже в случае сбоя системы. ESE предоставляет транзакции ACID (Atomic Consistent Isolated Durable) для данных и схемы посредством журнала упреждающей записи и модели изоляции моментальных снимков.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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