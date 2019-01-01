Microsoft открыла исходный код Extensible Storage Engine

ESE позволяет приложениям сохранять и извлекать данные из таблиц с помощью индексированной или последовательной навигации курсора. Оно поддерживает денормализованные схемы, включая широкие таблицы с множеством разреженных столбцов, многозначные столбцы, а также разреженные и расширенные индексы. ESE позволяет приложениям поддерживать согласованное состояние данных, используя транзакционное обновление и извлечение данных. Предоставляется механизм восстановления после сбоя, чтобы согласованность данных сохранялась даже в случае сбоя системы. ESE предоставляет транзакции ACID (Atomic Consistent Isolated Durable) для данных и схемы посредством журнала упреждающей записи и модели изоляции моментальных снимков.

Microsoft недавно открыла исходный код Extensible Storage Engine (ESE). ESE — это ядро базы данных, отличное от SQL, срок службы которого составляет более 25 лет. Оно было начато с Windows NT 3.51 и по сей день остается основным активом Microsoft. Даже сегодня внутренние серверы хранилища почтовых ящиков Office 365, большие SMP-системы и каждый клиент Windows имеют код ESE.Вот что делает ESE:Узнать другие подробности можно здесь