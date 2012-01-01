Новая сборка Edge Canary предоставляет новый пользовательский интерфейс для загрузок
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:44
- Просмотров: 78
Microsoft готовит новый пользовательский интерфейс для загрузок в браузере Edge на базе Chromium, и, если вы являетесь инсайдером Edge в Canary Channel, то можете протестировать его прямо сейчас. В последней версии браузера вы заметите, что новые загрузки больше не отображаются на панели загрузок в нижней части окна браузера.
Вместо этого они теперь будут отображаться в небольшом всплывающем окне чуть ниже панели инструментов, в котором отображаются все текущие и самые последние загрузки. Вы также можете просмотреть больше загрузок, чтобы просмотреть историю загрузок, не переходя на новую вкладку. Всплывающее окно также включает в себя возможность поиска среди ваших загрузок или открытия папки загрузок в проводнике.
Новый пользовательский интерфейс соответствует переработанному интерфейсу разделов «Избранное» и «История», который Microsoft представила за последние пару месяцев. Как и в случае с ними, вы можете закрепить всю историю загрузок сбоку от окна браузера, чтобы они всегда были доступны, или вы можете закрепить иконку на панели инструментов, чтобы список был виден только тогда, когда он вам нужен.
Это изменение было замечено в Microsoft Edge Canary Build 90.0.784.0.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 18
Пользователей: 0
Гостей: 18
Роботы: Mail Ru Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 18
Роботы: Mail Ru Yandex Google
+6Новостей: 12916
+0Комментариев: 39450
+0Пользователей: 10051