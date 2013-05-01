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Приложение «Камера» для Windows 10 получает нативную поддержку сканирования QR-кода

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:12
  • Просмотров: 175

Microsoft добавляет полезную функцию в одно из самых малоиспользуемых и недоработанных приложений в Windows 10.

Ресурс Aggiornamenti Lumia обнаружил новую скрытую функцию в приложении, которая предполагает, что Microsoft работает над добавлением сканера QR-кода в приложение.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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Sheridan
Посетитель | Сегодня, 04:18
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А какой смысл? Смартфонов под Windows нет (ну может в будущем кто-то и сподобится выпустить смарт на win10X, раз уж она прекрасно адаптируется к небольшим экранам), на планшетах вообще редко кто камеру использует для съёмки. На ПК вообще никто.
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