Приложение «Камера» для Windows 10 получает нативную поддержку сканирования QR-кода
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:12
- Просмотров: 175
Microsoft добавляет полезную функцию в одно из самых малоиспользуемых и недоработанных приложений в Windows 10.
Ресурс Aggiornamenti Lumia обнаружил новую скрытую функцию в приложении, которая предполагает, что Microsoft работает над добавлением сканера QR-кода в приложение.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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