Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила Skype 8.68 для всех пользователей

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:38
  • Просмотров: 71

Компания Microsoft выпустила Skype 8.68 для всех пользователей.

Skype для Windows, Linux и Web

React Hard 2: React Harder: Microsoft обновила ваш кастомный выбор реакции, и теперь вы можете иметь больше реакций прямо у вас под рукой. Узнайте больше о реакциях в Skype;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;

Skype для Android, iPhone и iPad

React Hard 2: React Harder: Microsoft обновила ваш кастомный выбор реакции, и теперь вы можете иметь больше реакций прямо у вас под рукой. Узнайте больше о реакциях в Skype;
Фон отредактирован: Теперь вы можете размывать фон во время видеозвонков в Skype для Android. Узнайте больше о настройке фона в Skype;
Поделиться: Microsoft внесла некоторые улучшения в расширение «Поделиться» в Skype для iPhone и iPad, добавив поддержку темной темы и повысив производительность;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;

Что исправлено?

• Виртуальные камеры на MacOS X снова работают;
• Отсутствие звука в голосовых сообщениях;
• Проблемы с производительностью при выборе эмодзи;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила Skype 8.61 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.61 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.66 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.66 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.59.0.77 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.59.0.77 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.60.0.76 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.60.0.76 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.62 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.62 для всех пользователей




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 33
Пользователей: 0
Гостей: 33
Роботы: Google Yandex
+6  
Новостей: 12923
+1  
Комментариев: 39451
+0  
Пользователей: 10051