Microsoft выпустила Skype 8.68 для всех пользователей
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:38
- Просмотров: 71
Компания Microsoft выпустила Skype 8.68 для всех пользователей.
Skype для Windows, Linux и Web
• React Hard 2: React Harder: Microsoft обновила ваш кастомный выбор реакции, и теперь вы можете иметь больше реакций прямо у вас под рукой. Узнайте больше о реакциях в Skype;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;
Skype для Android, iPhone и iPad
• React Hard 2: React Harder: Microsoft обновила ваш кастомный выбор реакции, и теперь вы можете иметь больше реакций прямо у вас под рукой. Узнайте больше о реакциях в Skype;
• Фон отредактирован: Теперь вы можете размывать фон во время видеозвонков в Skype для Android. Узнайте больше о настройке фона в Skype;
• Поделиться: Microsoft внесла некоторые улучшения в расширение «Поделиться» в Skype для iPhone и iPad, добавив поддержку темной темы и повысив производительность;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;
Что исправлено?
• Виртуальные камеры на MacOS X снова работают;
• Отсутствие звука в голосовых сообщениях;
• Проблемы с производительностью при выборе эмодзи;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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