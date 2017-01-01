Microsoft выпускает дорожную карту функций WinUI 3.0
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:59
- Просмотров: 165
Сегодня Microsoft объявила о выпуске дорожной карты функций WinUI 3.0. В приведенной таблице дорожной карты функций будет представлен статус функций WinUI 3 и ожидаемая дата доступности. Как и следовало ожидать от разработки любого проекта, в приведенном плане могут быть изменения. Вы можете периодически проверять исходную ссылку на наличие последних обновлений.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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