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Edge Canary теперь предлагает голосовой ввод в текстовых полях

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 16:31
  • Просмотров: 175

Голосовой поиск становится все более популярным, поскольку наши привычки в смартфонах распространяются и на рабочий стол.

Windows, конечно, уже давно предлагает возможности голосовой диктовки, но Microsoft сейчас пытается расширить эту функцию немного дальше, с новой опцией голосового набора в Edge.

В последней версии Edge Canary теперь есть опция голосового ввода, которая доступна во всех текстовых полях.

При активации отображается следующий интерфейс голосового ввода:



Затем вы можете щелкнуть иконку микрофона, чтобы начать диктовать, и закрыть всплывающее окно, нажав Escape или щелкнув за пределами текстового поля.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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