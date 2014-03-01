Edge Canary теперь предлагает голосовой ввод в текстовых полях
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 16:31
- Просмотров: 175
Голосовой поиск становится все более популярным, поскольку наши привычки в смартфонах распространяются и на рабочий стол.
Windows, конечно, уже давно предлагает возможности голосовой диктовки, но Microsoft сейчас пытается расширить эту функцию немного дальше, с новой опцией голосового набора в Edge.
В последней версии Edge Canary теперь есть опция голосового ввода, которая доступна во всех текстовых полях.
При активации отображается следующий интерфейс голосового ввода:
Затем вы можете щелкнуть иконку микрофона, чтобы начать диктовать, и закрыть всплывающее окно, нажав Escape или щелкнув за пределами текстового поля.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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