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Microsoft Edge скоро может получить функцию Google Chrome

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 16:42
  • Просмотров: 195

Еще в октябре 2020 года Google Chrome представил функцию «Поиск по вкладкам», которая позволяет пользователям мгновенно искать в списке открытых вкладок. Несмотря на то, что эта функция не была доступна в Microsoft Edge, пользователи могли включить эту функцию с помощью флага командной строки.



В недавней сборке Edge Microsoft отключила старую опцию командной строки. Чтобы включить функцию поиска по вкладкам, вам необходимо использовать флаг «–enable-features = msTabSearch». Как правило, флаги, начинающиеся с «ms», представляют определенные функции Microsoft Edge. Поскольку Microsoft изменила флаг командной строки для функции поиска по вкладкам, вы можете ожидать, что Microsoft включит эту функцию по умолчанию для всех пользователей Edge в ближайшем будущем.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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