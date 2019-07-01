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Теперь удалить историю поиска Bing на странице новой вкладки Microsoft Edge стало проще

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:01
  • Просмотров: 176

Microsoft добавила возможность удаления ваших предыдущих условий поиска из поля поиска на странице новой вкладки в Microsoft Edge.

Это изменение теперь развертывается на все каналы Microsoft Edge, включая Stable, и вот чего ожидать, если вы используете браузер при входе в систему или нет:

• Если вы не вошли в систему с учетной записью Microsoft, в окне поиска новой вкладки вы должны увидеть кнопку «Удалить» в списке предложений;
• Если вы вошли в Edge с помощью личной учетной записи Microsoft, вы увидите ссылку на страницу истории Bing для управления историей поиска. Помните, что вход в систему означает, что удаления из истории поиска будут отражаться везде, где вы вошли в систему;
• Если вы вошли в систему с помощью рабочей или учебной учетной записи, история не сохраняется, поэтому беспокоиться не о чем;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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