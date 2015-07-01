Эта известная проблема затрагивает устройства с подключениями Wi-Fi, использующими WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3), на которых установлено обновление KB4598298, выпущенное 21 января 2021 года, или KB4601315, выпущенное 9 февраля 2021 года.

Компания Microsoft выпустила обновление для исправления проблемы с подключениями Wi-Fi WPA3, с которой сталкивается небольшое количество устройств под управлением Windows 10 версии 1909 и Windows Server версии 1909.Если у вас включены автоматические обновления для Центра обновления Windows, то вы получите это новое обновление автоматически.Узнать другие подробности можно здесь