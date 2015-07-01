Microsoft выпустила обновление для исправления проблемы с подключениями Wi-Fi WPA3
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:37
- Просмотров: 93
Компания Microsoft выпустила обновление для исправления проблемы с подключениями Wi-Fi WPA3, с которой сталкивается небольшое количество устройств под управлением Windows 10 версии 1909 и Windows Server версии 1909.
Эта известная проблема затрагивает устройства с подключениями Wi-Fi, использующими WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3), на которых установлено обновление KB4598298, выпущенное 21 января 2021 года, или KB4601315, выпущенное 9 февраля 2021 года.
Если у вас включены автоматические обновления для Центра обновления Windows, то вы получите это новое обновление автоматически.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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