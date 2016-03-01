Microsoft Garage представляет приложение Journal
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 21:08
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Компания Microsoft представила новое приложение для Windows 10 под названием Journal. Это проект Microsoft Garage, и, если вы не знакомы с Garage, это подразделение внутри Microsoft, которое просто мыслит нестандартно, пробуя новое. Первые разработки Android были проектами gподразделения Garage; например, Microsoft Launcher, который используется в Surface Duo, изначально был проектом Garage под названием Arrow Launcher.
Journal — это то, на что это похоже, но от обычных приложений для заметок он отличается тем, что он предназначен для работы с рукописным вводом, а также в некотором роде переосмысляет опыт рукописного ввода. В самом деле, компания даже приветствует самое первое приложение для работы с рукописным вводом, также называемое Journal, которое было выпущено для планшетных ПК еще в 2002 году.
Одним из ключевых отличий рукописного ввода здесь является то, что он основан на страницах, в отличие от бесконечной прокрутки, которую вы получите от такого приложения, как OneNote. В посте блога говорится, что это болевая точка, после того как были рассмотрены различные способы использования приложения. Контент часто перемещается, когда вы переключаетесь с портретной ориентации на альбомную, на оконную и т. д. Теперь больше нет панорамирования и масштабирования, поскольку оно основано на страницах.
И, как неоднократно заявляла Microsoft, это опыт работы с рукописным вводом, поэтому он разработан с нуля с учетом использования пера. Это означает, что у него должны быть естественные жесты, например, вычеркивание для стирания. В этом приложении нет переключателей режимов, поэтому вам не нужно переключаться между перьями или переключаться с пера на ластик и так далее. Вы также можете выбрать контент, коснувшись его пальцем или обведя его, а затем переместить.
Кроме того, все это работает на ИИ, поэтому он будет автоматически классифицировать то, что вы пишете в приложении. Это также означает, что он доступен для поиска, и вы можете применять фильтры.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
.neowin.net
.neowin.net
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