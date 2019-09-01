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Приложение «Ваш телефон» скоро позволит вам напрямую управлять настройками телефона

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 04:14
  • Просмотров: 0

Вскоре приложение «Ваш телефон» позволит переключать настройки вашего телефона, такие как WI-FI, Bluetooth, Не беспокоить и многое другое.

ALumia сообщает, что версия 1.21012.195.0 приложения «Ваш телефон» теперь не только отображает состояние ваших индикаторов, но и позволяет их настраивать.


Нажмите на изображение для демонстрации


Однако функция развертывается медленно, поэтому может потребоваться некоторое время, чтобы она появилась на вашем телефоне.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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