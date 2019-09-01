Приложение «Ваш телефон» скоро позволит вам напрямую управлять настройками телефона
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 04:14
- Просмотров: 0
Вскоре приложение «Ваш телефон» позволит переключать настройки вашего телефона, такие как WI-FI, Bluetooth, Не беспокоить и многое другое.
ALumia сообщает, что версия 1.21012.195.0 приложения «Ваш телефон» теперь не только отображает состояние ваших индикаторов, но и позволяет их настраивать.
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Однако функция развертывается медленно, поэтому может потребоваться некоторое время, чтобы она появилась на вашем телефоне.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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